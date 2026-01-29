Analiza Sindicatura viabilidad legal para recuperar adeudos del Predial

La Síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, informó que el rezago en el pago del Impuesto Predial, acumulado a lo largo de diversas administraciones anteriores, requiere un análisis puntual y técnico de las acciones de cobro que se han aplicado a los contribuyentes con adeudos, a fin de fortalecer y en su caso robustecer dichos mecanismos por parte de esta Sindicatura.

La Síndica señaló que entre los principales contribuyentes con rezagos se encuentran Banorte, Ferrocarriles Mexicanos y el Aeropuerto de Chihuahua, entre otros.

En estos dos últimos casos, precisó que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Municipal establecen la exención del pago del Impuesto Predial para los bienes de dominio público de la Federación, el Estado y los municipios, salvo en aquellos casos en que dichos inmuebles sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares para fines administrativos o propósitos distintos a su objeto público.

Por ello, subrayó la importancia de identificar la situación jurídica y administrativa actual de estos contribuyentes, especialmente aquellos que originalmente tenían carácter gubernamental.

Olivia Franco destacó que la Sindicatura mantiene coordinación permanente con la Tesorería Municipal, llevando a cabo análisis de las 100 cuentas catastrales con mayor adeudo, las cuales representan en conjunto más del 50 por ciento del rezago total del Impuesto Predial.

Este ejercicio tiene como objetivo identificar las acciones de cobro previamente realizadas, así como evaluar la factibilidad jurídica y administrativa para hacer efectivo el crédito fiscal, siempre en apego a la legalidad y en beneficio de las finanzas municipales.