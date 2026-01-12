Amplía Municipio la apertura 24 horas de refugios temporales por bajas temperaturas en la ciudad

Debido a que permanecen las bajas temperaturas en la ciudad, el Gobierno Municipal amplía la apertura 24 horas de los refugios temporales por dos días más, para cerrar la mañana del miércoles 14 de enero a las 8:00 am.

Los refugios se ubican en dos puntos estratégicos de la ciudad. El primero se localiza en el Centro Comunitario Mármol III, sobre la calle Eusebio Castillo, al sur de la ciudad; y el segundo en el CEDEFAM El Porvenir, al norte, en la calle Mina de Dolores.

Ambos espacios se encuentran debidamente acondicionados para ofrecer un lugar seguro durante la noche y el día, contando con baños y regaderas, alimentos y bebidas calientes, así como áreas separadas para hombres, mujeres y un espacio especial para familias completas. Asimismo, se brindará atención médica en caso de que alguna persona lo requiera.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía para que, si se detecta a alguna persona en situación de calle expuesta a las bajas temperaturas, se realice el reporte inmediato al 9-1-1, con el fin de que elementos de la Policía Municipal puedan acudir, ofrecer apoyo oportuno y resguardar su integridad.