AMLO le tocó su tiempo y se acabo, está mal que trate de influir: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que tras el extraño retorno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era realmente innecesario pues ya acabo su tiempo de influir en temas que no le corresponden.

“Pues le tocó su tiempo y se le acabó, pues está mal que esté tratando de influir en temas que ahorita no le corresponden, y que respete, pues ya terminó todo”, comentó.

El regreso del ex presidente y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se dio ayer a través de redes sociales en donde dejó una larga carta en donde pedía que no interviniera Estados Unidos en tratar de debilitar a los gobiernos de Morena y la ola de retiro de visas.

Cabe destacar que el empresariado estará atento al desarrollo de los hechos, asimismo, destacan que será fundamental la relación política con los procesos de comercialización.