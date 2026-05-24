América femenil gana el Concacaf, jugará en el Mundial de Clubes

América Femenil fue contundente y conquistó por primera vez la Concacaf W Champions Cup tras imponerse a Washington Spirit. El cuadro azulcrema ganó por 5-3 en el Estadio Hidalgo y se convirtió en el segundo campeón de la competición.

Además de convertirse en el primer equipo mexicano que gana el torneo, el América se clasificó a la Copa de Campeonas de la FIFA 2027, así como al Mundial de Clubes Femenil 2028.

Aylín Aviléz y Geyse adelantaron a las Águilas en la Final de Concacaf W

Washington Spirit dominó la posesión de la pelota en los primeros minutos, pero América aguantó los embates y logró sorprender al combinado estadounidense al 22′.

Scarlett Camberos apareció por el sector izquierdo, desbordó y sacó una diagonal excelsa para Aylín Aviléz, quien llegó a cerrar la pinza para adelantar al cuadro azulcrema en el Estadio Hidalgo.

Cinco minutos después, Geyse frotó la lámpara para aumentar la ventaja azulcrema. La brasileña encaró a Esme Morgan, la burló y sacó un cañonazo con la pierna derecha para vencer a la guardameta Sandy Maciver.

¡Geyse la manda al fondo de la red para el 2-0! 🚀 pic.twitter.com/ZJDkZZiMFg — Concacaf W (@ConcacafW) May 24, 2026

Washington Spirit logró responder en la Final de Concacaf W

El Spirit no se quedó de brazos cruzados y logró descontar pronto para meterse en el partido por el título de la Concacaf W Champions Cup.

Sofia Cantore se tuvo confianza y sacó un remate de larga distancia que terminó en gol. Itzel Velasco, portera de las Águilas, no midió bien la pelota y permitió que el cañonazo rival ingresara en su portería.

El cuadro estadounidense salió inspirado a la segunda mitad y logró darle la vuelta al marcador. Primero, al 46′, Rose Kouassi recibió un pase filtrado y definió con un remate pegado al poste para firmar el 2-2.

12 minutos después, Kouassi apareció en el sector derecho, sacó una bicicleta y dejó en el camino a Sofía Ramos. Posteriormente, la atacante lanzó un misil que dejó sin oportunidad a Velasco.

América reaccionó y ganó su primera Concacaf W Champions Cup

A las Águilas les estaba costando meterse en el partido después del 3-2, pero un error garrafal de Maciver cambió el trámite del encuentro por completo. La portera del Washington Spirit se tardó en soltar la pelota, así que Geyse aceleró y llegó en el momento justo para dirigir el balón hacia la portería contraria.

Las Águilas revivieron tras el tanto de Geyse, así que se volcaron al frente y al minuto 79 encontraron la recompensa. Scarlett Camberos desbordó por la izquierda y conectó con Irene Guerrero, quien remató cruzado para marcar el 4-3.

El baldazo de agua fría no detuvo al Spirit, que se lanzó con todo a buscar el tanto del empate. Sin embargo, eso le permitió al América sentenciar el encuentro. Geyse condujo el balón hasta el área rival y, en el momento justo, asistió a la 10 azulcrema para que anotara el 5-3 definitivo.

¡Guerrero responde en el momento clave y devuelve la ventaja a Las Águilas! 💥 pic.twitter.com/Z7OwAkOdmh — Concacaf W (@ConcacafW) May 24, 2026

Con información de FoxSports