Alex Ramírez digno representante de Chihuahua en el torneo internacional de artes marciales en CDMX

La cita es mañana 24 de mayo en punto de las 9:00 horas en la Ciudad de México. El master Alex Ramírez, representará a la ciudad de Chihuahua en la segunda edición del Comité Olímpico: “Las Artes Marciales: Un Mundo, una Pasión”. Este encuentro va dirigido para los grandes exponentes, líderes y personalidades que han dejado huella en las artes marciales.

Alex Ramírez Torres, dos veces ha sido acreedor de la estatuilla de bronce del Premio a la Excelencia Deportiva Teporaca 2008 y 2025, en sus categorías Lima Lama y Jujitsu.

El capitalino hoy en día es graduado como Cinturón Negro Séptimo Grado, promovido por dos de los más grandes maestros internacionales de Lima Lama.

En cuanto al evento de este domingo, el chihuahuense dijo que será un gran honor compartir tatami representando al estado más grande del país en una sede tan emblematica como lo es el Comité Olimpico Mexicano, deseando a todos éxito en cada una de las competencias.



La frase que compartió el master a los competidores que mañana estarán cara acara fue: “Nunca perdemos competencias, siempre ganamos experiencias”.