Alerta Fiscalía y proporciona datos para identificar deepfakes o contenidos falsos elaborados con Inteligencia Artificial

Para este 2026 se prevé un aumento en la difusión de contenidos falsos creados con inteligencia artificial, en fraudes digitales cada vez más elaborados y campañas de desinformación difíciles de identificar a simple vista.

Estas prácticas buscan manipular emociones, obtener dinero, robar información personal o afectar la reputación de personas e instituciones.

Por ello, se proporcionan algunos datos para que los usuarios puedan identificarlos fácilmente y eviten caer en algún fraude.

¿Qué son los deepfakes?

Son videos, audios o imágenes manipuladas con inteligencia artificial que hacen parecer que una persona dijo o hizo algo que en realidad nunca ocurrió.

Recomendaciones básicas:

• No reacciones de inmediato. Si algo parece urgente o alarmante, detente y piensa.

• Verifica antes de creer o compartir. Busca la información en fuentes oficiales.

• Confirma por otro medio. Si alguien pide dinero o datos, contacta directamente a la persona.

• No compartas códigos ni datos personales. Ninguna institución seria los pide por mensaje o llamada.

• Reporta contenido falso o sospechoso.

• Utiliza palabras clave con tus familiares.

Establecer una palabra clave con tu familia puede ayudarte a confirmar que realmente estás hablando con esa persona y no con alguien que intenta suplantarla. Acuerden una frase sencilla que solo ustedes conozcan y utilícenla cuando exista una situación inusual.

Esta medida simple puede evitar engaños y prevenir que más personas caigan en fraudes.

Si fuiste víctima o detectas alguna de estas acciones puedes realizar un reporte (no constituye una denuncia formal) en el siguiente correo electrónico delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx o bien realiza tu denuncia anónima por medio de la página https://fiscalia.chihuahua.gob.mx/ o acude de manera presencial a la Fiscalía de tu zona.