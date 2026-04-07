Alejandro Hernández pasa a segunda ronda del Abierto de CDMX; Hayen cae en la calificación

Ciudad de México. Por segundo año consecutivo, el mexicano Alejandro Hernández estará en la segunda ronda del Abierto de la Ciudad de México que se disputa en el Centro Deportivo Chapultepec.

El jugador, quien ingresó al cuadro principal mediante un wild card, venció de manera sorpresiva al estadunidense Karl Poling con parciales de 7-5 y 6-4, para sellar su primer triunfo en la quinta edición del certamen.

Para Alejandro Hayen el sueño terminó. Luego de superar los dos juegos de la ronda de calificación, el mexicano cayó ante Beibit Zhukayev por 6-1 y 6-4.

Los partidos de la jornada vespertina se encuentran suspendidos por lluvia.

Más tarde entrarán en acción el mexicano Rodrigo Pacheco en la modalidad de singles y Santiago González en la de dobles.

El torneo, categoría 125 de la ATP se disputa en canchas de arcilla y otorga 33 mil dólares al campeón.