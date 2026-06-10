Alejandro Fernández cantará el himno de México en la inauguración del Mundial 2026

El cantante Alejandro Fernández cantará el himno nacional mexicano, mientras que Tyla entonará el de Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026 el próximo jueves en el Estadio Ciudad de México, informó la FIFA.

Para sumarse a la ceremonia previa, la embajadora de la Copa del Mundo de 2026, Salma Hayek le dará la bienvenida a los aficionados

En tanto, Shakira fue confirmada para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, durante la ceremonia inaugural que se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La noticia marca un nuevo capítulo en la relación entre la artista y el torneo más importante del futbol. Después de participar en distintas ediciones mundialistas a lo largo de su carrera, Shakira formará parte del espectáculo que dará inicio a la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Shakira vuelve a una Copa del Mundo

La colombiana mantiene una relación especial con el Mundial desde hace casi dos décadas. Su primera aparición relacionada con el torneo llegó en Alemania 2006, mientras que en Sudáfrica 2010 alcanzó fama mundial con “Waka Waka” (This Time for Africa), una de las canciones más recordadas en la historia de las Copas del Mundo.

Cuatro años después regresó con “La La La” para Brasil 2014 y ahora, rumbo a 2026, volverá a poner su voz en uno de los momentos más importantes de la competencia.