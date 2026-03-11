Ale Capetillo cumple la promesa que le hizo a la fallecida ‘Yeya’, su querida abuela

Ale Capetillo recordó con emoción a su abuela y explicó cómo un objeto muy especial la hizo pensar nuevamente en la promesa que le hizo antes de morir.

Orgullosa de sus raíces y de la historia familiar que la formó, Ale Capetillo cumplió una de las promesas que le hizo en vida a su abuela materna, María del Carmen Vázquez , quien falleció a finales de enero a los 94 años.

Aunque se trata de un momento muy personal, la influencer quiso compartirlo con sus seguidores como una forma de celebrar la vida y el legado de la mamá de Eduardo Capetillo, a quien cariñosamente llamaba “Yeya”, dejando en claro el vínculo que compartían continúa vivo a pesar de su partida.

Ale Capetillo cumple la promesa que le hizo a su abuela

Tan cercana como suele mostrarse con sus seguidores en redes sociales, Ale Capetillo compartió un momento lleno de emoción al rendir homenaje a su “Yeya”. Fiel a su estilo, decidió hacerlo a través de uno de sus ya conocidos unboxings. Frente a la cámara y con una sonrisa, la joven apareció con una bolsa en las manos, de la que sacó un par de accesorios que, según explicó, tienen un gran valor sentimental para ella.

Ale Capetillo y su abuelita Yeya (Instagram/Ale Capetillo)

“Necesitaba este tipo de unboxing”, escribió la influencer al pie del video que compartió en su cuenta de Instagram, el cual ha recibido miles de “me gusta” y mensajes de apoyo y condolencias.

Con la emoción todavía muy presente por la reciente pérdida de su abuela, la joven de 26 años compartió con sus seguidores un momento íntimo en el que habló de las señales que siente haber recibido desde su partida y de cómo un objeto muy especial la llevó a pensar nuevamente en la promesa que ambas se hicieron.

“Hoy mi Yeya cumple un mes y tengo que aceptar que ella sí me ha cumplido su promesa de mandarme señales, y hoy me acordé de esa promesa, porque cuando vi las cosas que me compré en Sevilla, que de hecho ni siquiera las he abierto, no les voy a mentir, sí se me hizo un nudo en la garganta”, explicó.

Ale sacó de una bolsa una mantilla, que decidió modelar mientras bailaba y cantaba el tema “Me hace daño verte” interpretado por Cosita Wena y Rocío Soto. Entre risas y emoción, explicó a sus seguidores el significado de ese momento: “Pero mi promesa hacia ella fue cantarle cuando estuviera triste, así que qué mejor que hacer un unboxing de Sevilla cantando y bailando”.

Después, la joven sacó de la misma bolsa un par de aretes plateados, que se colocó frente a la cámara como parte del homenaje dedicado a su abuela, a quien recordaba con profundo cariño. Para Ale, este gesto simbolizó una manera de honrar a la mujer a quien consideraba una gran cómplice en su vida.

El mensaje de Ale Capetillo tras la muerte de su abuela

Tras darse a conocer el fallecimiento de María del Carmen Vázquez Alcaide, mamá de Eduardo Capetillo, Ale Capetillo fue la primera integrante de la familia en reaccionar públicamente a la noticia.

Ale Capetillo y su abuelita Yeya ((Instagram/Ale Capetillo))

La influencer recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse de su querida “Yeya”, a quien en los últimos años solía presumir con orgullo ante sus seguidores. Sin entrar en detalles sobre las circunstancias de su partida, Ale escribió un emotivo mensaje: “Qué fuerte pensar que Dios nos regaló días hermosos para despedirnos, sin imaginar que era la despedida”.

La publicación estuvo acompañada de un video reciente en el que aparece conversando y cepillando el pelo de su abuela, en un momento íntimo que reflejaba la cercanía entre ambas. “Hoy me duele el alma”, añadió la joven.

Ale Capetillo y su abuelita Yeya (Instagram)

Tras recibir numerosos mensajes de apoyo y condolencias de sus seguidores, la hija de Biby Gaytán compartió también un mensaje en sus historias de Instagram para agradecer el cariño recibido: “Gracias de corazón por cada mensaje. Me están abrazando el alma”.

El gesto de Ale rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y condolencias. Para la joven, recordar a su abuela se ha convertido en una manera de mantener presente su memoria y de honrar el amor que siempre las unió.