Agentes Municipales detienen a hombre con presunta droga en mercado de abastos

Durante recorridos preventivos elementos de la Subdirección de Inteligencia lograron la detención de un hombre por presunta actividad de narcomenudeo, en el cruce de las calles Chabacanos y Manzanas, en la zona conocida como mercado de abastos.

Los oficiales detectaron a un hombre sentado frente a un establecimiento comercial y tras una rápida inspección localizaron dinero en efectivo y diversos envoltorios con sustancia granulada cristalina con las características similares a la metanfetamina, cantidad que de manera aproximada equivale a 30 porciones.y entre sus pertenencias también fue localizada un arma de utilería tipo postas.

El hombre fue identificado como Javier C. R. de 57 años a quien se le dio lectura de sus derechos y trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Sur para su puesta a disposición ante el Ministerio Público en la Unidad de Delitos contra la Salud.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.