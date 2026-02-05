Agentes de Policía Municipal detienen a otro probable implicado en robo a tienda de conveniencia de la Campesina

Otro presunto infractor al parecer relacionado con un asalto a una tienda OXXO de la colonia Campesina cometido el pasado mes de diciembre, fue detenido por policías municipales y notificada el área correspondiente de la Fiscalía General del Estado con el fin de dar seguimiento a su situación legal.

El hombre identificado como Jorge Edin R. R., fue detenido la tarde del miércoles en las calles 25 y Teófilo Borunda por agentes de la Unidad de Investigación Policial, UIP, por su posible relación con el robo efectuado contra una empleada de la tienda ubicada en la calle Geranios de la colonia mencionada, a quien le entregó una nota pidiéndole el efectivo disponible en ese momento.

Fue a través de video análisis de cámaras PECUU y particulares, que los policías investigadores pudieron identificar al presunto responsable y dar el seguimiento adecuado hasta lograr su exitosa detención.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.