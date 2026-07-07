Se acorta distancia entre Morena y el PAN por la gubernatura: 38.8% y 35.5%, según Massive Caller

La más reciente encuesta de Massive Caller por la gubernatura de Chihuahua reveló que Morena sigue en primer lugar, sin embargo, ya solamente está a tres puntos porcentuales por encima del PAN.

Según Massive Caller, Morena se ubica en el primer lugar con 38.8 por ciento, seguido por el PAN con el 35.5 y en tercer lugar el PRI, con 8.2 por ciento, mientras que Movimiento Ciudadano está en cuarto lugar, con el 3.5 por ciento.

En lo que respecta a los procesos internos, la encuesta del PAN la encabeza el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, con el 44.2 por ciento, seguido por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, con el 40.5 por ciento.

En el caso de Morena, quien lidera la encuesta es la senadora con licencia Andrea Chávez, seguida por el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y en tercer lugar la diputada local Rosana Díaz.

Mientras que por el PRI, el diputado federal Tony Meléndez lidera la encuesta interna, seguido por el funcionario estatal Omar Bazán y el diputado federal Alex Domínguez.