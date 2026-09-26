Afirman que Trump rechazó tregua de 7 días con Irán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta de Irán de un alto al fuego de siete días, según The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses.

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear en siete días si Estados Unidos levanta su bloqueo naval de los puertos iraníes, elimina las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y respeta un alto el fuego que incluiría a Líbano.

De acuerdo con WSJ, Trump ha dicho a sus asesores que espera reanudar los bombardeos contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Información tomada de Agencia Reforma