Afirma Bonilla que por seguridad pondrán muros en la Presidencia este 8M

‎Este martes el alcalde Marco Bonilla, informó que el Palacio Municipal también quedará blindado como cada año, previo y durante el domingo 8 de marzo. Esto por seguridad.

“Se trata de brindar seguridad, pues sobre todo a las personas que van a estar aquí alrededor de la plaza el domingo tendremos además de la manifestación legítima por el 8 de marzo la defensa, particularmente pues de los derechos de la mujer en el mundo, no solamente en la ciudad, sino en el mundo entero. También tendremos muchas familias menores de edad conviviendo aquí en el centro histórico de la ciudad y lo que queremos es proteger tanto a quienes ejerzan su derecho legítimo a la manifestación como a las familias que estarán pues disfrutando un domingo familiar aquí en el centro de la ciudad”.

Bonilla Mendoza recordó que ya se tuvo aquí una experiencia donde una lámpara pues le abrió a una de las mujeres manifestantes y lo menos que se quiere es justamente es pues que se ocasionen daño.



“Quienes van a estar aquí, pues como les digo, tanto disfrutando una tarde del domingo como ejerciendo su derecho a la manifestación y es un poco lo que estamos haciendo el día de hoy”.

¿Entonces también se van a poner los muros metálicos? —Sí, estamos, bueno, brindando la seguridad, como les digo, a todos quienes estén participando y por supuesto también a este edificio que es histórico, bueno, que tenemos la obligación legal administrativa y legal de preservar y resguardar.