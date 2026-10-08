Acusa PRI al IEE de imponer acciones afirmativas temporales; si se aprueban, irán por remoción y juicio político vs consejeros

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alex Domínguez, advirtió que el Instituto Estatal Electoral busca imponer acciones afirmativas “temporales”, las cuales son una imposición y violentan la vida interna de los partidos políticos, por lo que el dirigente priista adelantó que si los consejeros electorales del IEE las aprueban, buscarán que sean removidos de su cargo, interpondrán un juicio político y además una controversia constitucional por invadir las facultades del Congreso del Estado.

Alex Domínguez explicó que ayer el IEE circuló un documento entre los representantes de los diversos partidos políticos, en donde les presentó una serie de acciones afirmativas “temporales”, en las que el órgano electoral exige que los partidos postulen mujeres sí o sí en 23 municipios del estado.

“Es una imposición. Esta propuestas están elaboradas en el escritorio y no en la realidad política. En caso de que se aprueben, vamos a impugnar. Vamos a promover una acción ante el órgano electoral de remoción de los consejeros electorales, porque se están extralimitando. Además juicio político contra consejeros y en tercer lugar, plantearemos la posibilidad de una controversia constitucional por invadir facultades”, recalcó Domínguez.

El dirigente priista argumentó que “nosotros hemos estado a favor, y lo quiero dejar claro, de las mujeres, en favor de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de las acciones afirmativas de la comunidad LGTB, más todo este tema que se prevé en la legislación, y de las acciones afirmativas de las comunidades y pueblos indígenas. En esa parte, nosotros no tenemos problema con ello. ¿Dónde está el problema? El problema es que el órgano electoral está extralimitando las facultades de la Ley. Es decir, el órgano electoral no puede hacer algo que va más allá de lo que la Ley lo obliga. Y el órgano electoral está transgrediendo la legislación electoral en el estado de Chihuahua”.

“Es decir, el órgano electoral, en lugar de convertirse en garante del cuidado de ser un árbitro imparcial en el proceso electoral, se está convirtiendo en un actor y un jugador más en el proceso electoral, en la competencia. No puede ir más allá de sus facultades y no puede definir el órgano electoral en qué distritos debe existir una acción afirmativa, no puede ir más allá. No tengo nada en contra de las mujeres, pero eso es ir en contra del principio de autodeterminación de los partidos políticos”, enfatizó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.