Advierten de robos en ventas pactadas por redes sociales, citaron a víctima y le quitaron 2 mil dólares

• Citan a las víctimas en un domicilio, y con violencia, los despojan tanto del efectivo como de sus pertenencias; hay al menos 8 casos similares en investigación

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, en la ciudad de Chihuahua, hace un llamado a la población en general para evitar ser víctima de engaños en las transacciones de compra y venta de dólares, por medio de redes sociales.

En conferencia de prensa, el Fiscal de Distrito, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, advirtió que estas plataformas son utilizadas cada vez más por algunos individuos para cometer diversos delitos, por lo que invitó a la ciudadanía a ser muy cuidadosos con los perfiles que eligen para interactuar y así evitar ser víctimas de ilícitos.

A su vez, la Coordinadora de la Unidad Especializada, Melissa Desire Realivazquez Lozoya, indicó que se han detectado al menos 8 casos en los que se utiliza la violencia para despojar de dinero en efectivo, a personas que buscan cambiar dólares.

Detalló que los delincuentes ofrecen tarifas sumamente atractivas y citan a las personas interesadas en un domicilio, lugar en el que cometen el robo no solo del efectivo, sino de las pertenencias de las víctimas.

Compartió que en días pasados se logró detener a un hombre y a una mujer, quienes ya fueron presentados ante un Juez de Control en audiencia en la que se les formuló imputación por el delito de robo agravado.

Narró, que el martes 3 de marzo del año en curso, cerca de las 17:10 horas, una víctima acudió a un domicilio de la colonia Puerta Savona, en la ciudad de Chihuahua, en donde fue citado por la coimputada Beatriz Samanta E. C., para comprarle 2 mil dólares.

Sin embargo, al ingresar al domicilio, la víctima fue atacado por el coimputado José Evenezer G. L. y otros dos hombres; mediante golpes y el uso de armas blancas, lo despojaron de 34 mil 400 pesos, 82 dólares, así como de su cartera, el teléfono celular y las llaves de un vehículo marca Nissan, línea Tida, modelo 2015.

La víctima logró escapar y pidió auxilio a través de los números de emergencia, reporte que fue atendido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que detuvieron a la referida pareja.

Los elementos de prueba recabados por la Policía Ministerial, permitieron al Ministerio Público formular imputación en contra de los detenidos, quienes quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en espera que se resuelva su situación jurídica.

“Este tipo de modalidad nos está afectando, es cometido con violencia y nos preocupa que sigan sucediendo. Son compras y venta de dólares, que se pactan a través de redes sociales o algunas aplicaciones que ya conocemos”, expuso la coordinadora.

Señaló que al igual que en los otros casos que se tienen en investigación, en esta ocasión, al revisar el perfil exhibido en redes sociales, detectaron que era de reciente creación, no tenía fotografía real, y no contaba con datos ni información suficiente.

Por ese motivo, reiteró el llamado a la población chihuahuense a tener mucho cuidado al decidir realizar este tipo de transacciones.