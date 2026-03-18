Adolescente resulta lesionado tras calentar una bala con encendedor; detienen a padres ebrios y aseguran a niño de 10 años

Los hechos ocurrieron durante la madrugada en un domicilio de la colonia Renovación.

Un adolescente de 14 años de edad resultó con una lesión en una ceja, luego de que al ver discutir a sus padres en estado de ebriedad, les dijera que había conseguido balas, sacó una de ellas y comenzó a calentarla con un encendedor, luego se activó, logrando lesionarlo en la cara.

Tras el arribo de los municipales, como primeros respondientes, se percataron que en el lugar había un niño de 10 años de edad, el padre y la madre de ambos, estaban en completo estado de ebriedad, por lo que fueron llevados a barandilla.

El hecho ocurrió en el domicilio ubicado sobre la calle Camilo Torres y Agustín de Iturbide de la citada colonia.