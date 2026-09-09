Acude MP itinerante a localidades del municipio de Chinipas

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través del programa Ministerio Público Itinerante, atiende a los habitantes de localidades de la sierra, que requieran presentar denuncias, recibir asesoría jurídica o conocer el seguimiento de investigaciones ministeriales, programa con el que se conocen las necesidades en materia de seguridad.

Para cumplir los citados objetivos, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, acudieron a las comunidades, Las Chinacas y Milpillas, del municipio de Chínipas.

La Fiscalía Zona Occidente da continuidad a este programa que permite acercar los servicios de justicia y seguridad a los habitantes de las comunidades de difícil acceso.

Periódicamente el Ministerio Público realiza recorridos en los asentamientos y comunidades rurales a fin de que los pobladores puedan denunciar en forma directa algún delito o expongan las necesidades en materia de seguridad.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.