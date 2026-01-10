Activan operativo ante descenso de temperaturas para proteger a población vulnerable

–Recorrieron zonas con mayor número de reportes de personas en situación de calle.

Ante el descenso de temperaturas anunciadas para este fin de semana y el lunes en Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal por instrucción del alcalde Marco Bonilla, activó un operativo especial con el objetivo de salvaguardar la integridad de personas en situación de calle o que viven en situación vulnerable.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Bomberos, Protección Civil, así como la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, recorrieron calles, arroyos y zonas estratégicas para identificar y ayudar a personas en situación vulnerable, ofreciendo traslados e información de los refugios habilitados durante la temporada invernal, además hicieron entrega de cobijas.

Es importante extender el mensaje a los chihuahuenses para reportar al número de emergencia 9-1-1 este tipo de casos a fin de que las autoridades puedan atender y canalizar a las personas que lo necesiten.