Activa CAMe fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Ciudad de México. LaComisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. En su reporte, informó que a las 16:00 horas de hoy se registró una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Expuso que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la capital del país, con base en los modelos meteorológicos indica que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que se preveía se alejaría del centro del país, por lo que se esperaba que su influencia se reduciría.

No obstante, se intensificó, provocando en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) fuerte estabilidad atmosférica, con escasa ventilación y humedad, lo que ha favorecido el cielo despejado y la intensa radiación solar, además de que se han registrado temperaturas máximas de hasta 28 Celsius.

“La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono”, destacó.

Ante ello, la CAMe indicó que mañana viernes 13 de febrero deberán suspender la circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y 1, éste cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

También los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Señaló que las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Igualmente se restringe la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento; los que porten holograma “0” o “00” vigente podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 ó 0.

Asimismo, vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Los vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

La CAMe también recomendó a la población evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.