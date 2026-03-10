Acompañamos el decálogo por la democracia de la Presidenta, pero diputados del Verde buscarán que se modifique texto original de la iniciativa de reforma electoral: Borunda

A unas horas de que se discuta en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral que envió Claudia Sheinbaum, el diputado local y dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda, reiteró que como partido acompañan el decálogo por la democracia de la Presidenta, sin embargo, recordó que existen puntos en la iniciativa que deben modificarse.

“Hoy que ya se conoce el Partido Verde, la postura del Partido Verde ha sido, es muy puntual. Acompañamos el decálogo por la democracia de la Presidenta”, destacó Borunda Quevedo.

Por lo que el líder del Verde recordó que “un disenso de los partidos aliados no significa una ruptura y mucho menos una traición. Estamos de acuerdo como Partido Verde en la disminución del financiamiento público de los partidos políticos. Estamos de acuerdo en la eliminación de las listas de diputados plurinominales o representación proporcional. Estamos de acuerdo en la disminución del número de senadurías”.

Asimismo, Octavio Borunda adelantó que “el Verde trabajará hoy en Comisiones con el ánimo de que se modifique el texto y de lograrlo acompañará esta iniciativa. De no hacerlo, será difícil acompañarla, que es el tema de la distribución, de manera muy puntual, de la distribución equitativa del financiamiento público. Porque hoy es desproporcional”.

Es de recordar que las Comisiones Unidas citaron a reunión hoy a las 6 de la tarde; como punto central en el orden del día está la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen que circuló entre sus integrantes desde el viernes, y que no incluye cambios a la iniciativa del Ejecutivo federal.