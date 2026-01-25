Acompaña NutriChihuahua a Pedro Chávez, vecino de la colonia Madera 65 cuya lesión afectó su calidad de vida

El señor Pedro Chávez Mata, vecino de la colonia Madera 65 en la ciudad de Chihuahua, es uno de los beneficiarios del programa NutriChihuahua, cuya calidad de vida ha mejorado gracias al acceso a alimentos de calidad, luego sufrir una lesión que limitó sus posibilidades de contar con un trabajo formal.

Desde hace poco más de un año, el chihuahuense llegó a uno de los comedores comunitarios que se han implementado de manera oportuna y permanente en la entidad.

Pedro vive solo y sufrió una lesión en el hombro derecho, misma que le ha dificultado desempeñar un trabajo de manera regular, por lo que el acceso diario a alimentos han resultado fundamental para su bienestar.

El ciudadano destacó que desde su arribo al comedor de NutriChihuahua, la atención que se le ha brindado ha sido cercana y constante, gracias al personal que le ha dado un trato cordial y una alimentación balanceada.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la gobernadora Maru Campos y a quienes operan estos espacios, ya que el apoyo beneficia también a niñas, niños y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, reiteró el compromiso de fortalecer los comedores comunitarios en todo el estado, a fin de garantizar el acceso a una alimentación sana y suficiente para miles de chihuahuenses que se encuentran en situaciones como la de Pedro.