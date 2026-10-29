Acompaña Fiscal Terrazas Mesa de Seguridad OXXO

• Refrendó el compromiso de la FDZC para mitigar los robos

Por instrucciones del encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez, la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) atendió a un sector empresarial en la ciudad de Chihuahua.

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Mtro. Daniel Abraham Terrazas Parada, acompañó la sesión de la Mesa de Seguridad de OXXO, realizada ayer miércoles, en las instalaciones del CEDIS (Centro de Distribución), de esta empresa, ubicado en la colonia Riberas de Sacramento en la ciudad de Chihuahua.

Al respeto, Terrazas Parada destacó el compromiso de esta representación social, para combatir los delitos de robos y daños a las tiendas de la mencionada cadena comercial, así como la coordinación que existe con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), para detener a los delincuentes.

A la sesión de trabajo asistieron la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la FDZC, Melisa Realivazquez Lozoya, responsables de las tiendas OXXO, representantes de las empresas Lala y Heineken, y coordinadores de Distrito de la Policía Municipal.

Todos ellos analizaron las incidencias registradas en los últimos días, se le dio seguimiento a los casos de robo ocurridos, y planearon estrategias para mitigar estos delitos.