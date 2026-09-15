Acerca Municipio a familias herramientas para prevenir el suicidio con “Hablar Salva Vidas”

Personal del IMPAS estuvo en diversos puntos de la ciudad

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), acercó a la ciudadanía un mensaje de empatía y prevención, visibilizando la importancia de hablar sobre salud mental y recordar que no están solas ni solos.

Las acciones se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos los cruceros de Industrias, Diana y Juan Pablo II, donde personal del IMPAS compartió información sobre la Línea de Atención en Crisis “Hablar Salva Vidas” “*800”, disponible las 24 horas, los 365 días del año, para brindar atención, orientación y acompañamiento profesional.

Con este acercamiento, el IMPAS busca que el mensaje de prevención llegue a más personas y recordar que hablar de lo que sentimos está bien, que pedir ayuda es válido y que siempre existen espacios donde podemos encontrar acompañamiento.

Asimismo, se invita a la ciudadanía que requiera atención psicológica a comunicarse al 072, extensiones 2259, 2260 o 2261, de lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm, para solicitar una consulta.

El Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso de estar cerca de las familias y llevar a las calles información que permita reconocer la importancia de cuidar la salud mental, escuchar a quienes nos rodean y recordarles que no están solas ni solos.