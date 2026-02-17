Acciones de consumo suben, apoyados por el Mundial de Fútbol

Las acciones de empresas de consumo que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tienen un buen comienzo de año y se prevé que con el Mundial de Fútbol y un entorno más positivo en torno al T-MEC, sigan manteniendo el crecimiento.

Entre los papeles que resaltan se encuentra los de la panificadora más grande del mundo, Bimbo, con un incremento de 14.38% a un precio de 67.20 pesos por unidad.

Las acciones de Kimberly-Clark de México, una empresa de consumo con productos para el cuidado e higiene personal, con un incremento de 14.04% a 43.79 pesos.

En tercer lugar, los papales de Coca Cola FEMSA (KOF), el embotellador más grande del sistema Coca-Cola, presentan un incremento de 13.99% a 195 pesos cada una.

A esta lista le sigue Gruma, compañía líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz y tortillas, con un alza en sus títulos de 10.56% a 343 pesos, seguido por Fomento Económico Mexicano (FEMSA), uno de los mayores conglomerados industriales del país, con 8.60% a 197.5 pesos.

También los papeles del operador de restaurantes y cafeterías, Alsea, al subir 4.77% a 56.44 peso cada una. En el caso de Walmart de México y Centroamérica (Walmex), la minorista más grande de la región, son mayores en 3.49% a 58.09 pesos.

Meterán gol

“Para las acciones de las empresas de consumo en México se espera un panorama de recuperación y transformación durante 2026, tras un año 2025 que fue calificado como débil”, consideró Antonio Hernández, director de Análisis Financiero en Actinver.

Añadió que entre los factores clave que determinarán el rumbo de estas acciones son el efecto Mundial, actores estacionales y el T-MEC.

El índice de la BMV, el S&P/BMV IPC COMPMX Consumo frecuente, apunta un incremento de 8.47% al pasar de 120.71 unidades a finales de 2025 a 130.94 puntos al 16 de febrero.

“En 2026, el mercado mexicano entra en una nueva fase. A diferencia de otros ciclos dominados por el contexto externo o por la estabilidad macro, este nuevo capítulo se alimenta de factores internos: el impulso económico del Mundial, la revisión estratégica del T-MEC y una ola de relocalización industrial que podría reconfigurar la estructura productiva del país”, aseguraron analistas de GBM Reserch.

Los economistas de GBM estimaron que el evento podría aportar hasta 0.2% al Producto Interno Bruto (PIB) de este año, impulsado por el aumento en consumo de servicios, transporte, hotelería y entretenimiento.

Expectativas positivas

Barclays anticipa un entorno macroeconómico más constructivo para las empresas de consumo en México, respaldado por un mayor impulso del PIB observado hacia finales de 2025 y los esfuerzos del gobierno para impulsar la inversión pública y privada.

“Se espera que la dinámica del sector siga impulsada más por la disciplina de costos y las eficiencias operativas que por una aceleración masiva en las ventas. Eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfilan como impulsores adicionales de tráfico y consumo para diversas empresas del sector”, añadieron.

De manera detallada, Barclays, prevé que Bimbo se beneficie de vientos a favor en los costos del trigo y de una mejora en sus operaciones en Estados Unidos.

En el caso de Walmex tienen un enfoque estará en la monetización de su marketplace y en el apalancamiento operativo. Se espera que las conversiones a formatos como Walmart Express y el desempeño de Bodega Aurrera impulsen la participación de mercado.

Alsea será la empresa que aprovechará su sólido portafolio de marcas y el tráfico generado por la Copa del Mundo para sostener el crecimiento en México y Latinoamérica, aseguró el banco britanico.

Otro factor a resaltar que beneficiará al consumo será respaldado por el aumento del 13% en el salario mínimo, la continuidad de programas sociales, la estabilidad en el empleo formal y el flujo de remesas.

Se estima que la inflación se mantenga estable cerca del 4%, aunque persiste la presión en los precios de servicios debido a los costos salariales.