Académica de la FZyE-UACH participa en Semana Forestal Mundial en Roma, Italia

La doctora Sandra Rodríguez Piñeros, docente de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, participó en la Semana Forestal Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, Italia, donde presentó los avances del trabajo internacional que desarrolla como co-coordinadora del Grupo de Trabajo IUFRO-FAO Scaling-Up Science-based Forest Sector Innovation.

El grupo reúne a 40 investigadores de 22 países y trabaja para fortalecer la comprensión de la innovación y su potencial dentro del sector forestal, así como impulsar soluciones basadas en la ciencia. Sus actividades se concentran en investigación, educación y participación internacional, con la colaboración de instituciones y especialistas de distintas regiones del mundo.

Durante su participación, la académica de la UACH presentó proyectos orientados a visibilizar y fortalecer la innovación forestal, entre ellos un número especial de la revista BioProducts Business, enfocado en dar espacio a innovaciones desarrolladas en regiones y grupos que han tenido menor representación en este ámbito.

También destacó una investigación sobre la contribución de los programas de educación superior forestal a la innovación, en la que participa la estudiante Sonia Chavira, de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Forestal Sustentable de la UACH. A estas acciones se suman la colaboración en una serie internacional de seminarios web, un taller realizado en Bruselas y la participación en encuentros internacionales relacionados con el sector forestal.

Rodríguez Piñeros subrayó la importancia de incorporar la innovación en la formación de profesionales forestales y de fortalecer los vínculos entre la ciencia, las políticas públicas, el sector empresarial y la sociedad. Asimismo, compartió perspectivas y experiencias de América Latina en materia de innovación forestal.

Como parte de esta agenda internacional, también participó como panelista en la sesión “Resilient Careers: Empowering youth for employment in a changing sector”, donde especialistas, representantes de la academia, jóvenes profesionales y empleadores analizaron las tendencias del empleo forestal, los retos para las nuevas generaciones y las oportunidades de desarrollo profesional en un sector en transformación.