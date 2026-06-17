Acaban con la vida de un joven en la colonia Vistas del Norte

A pocos minutos de dar las 15:00 horas sobre la calle Rio Cisnes cruce con Río Alagón de la colonia Vistas del norte, quedó el cuerpo tendido de un hombre joven, al que pistoleros lo emboscaron para propinarle por lo menos diez balazos.
La desafortunada escena fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. No obstante, agentes de Fiscalía se encargaron de recabar información sobre la víctima y de otros detalles que hayan visto los testigos. En este evento doloso también se contó con la presencia de Policía del Estado y de Sedena.
Entre la narrativa de los hechos, se dio a conocer que los sicarios iban a bordo de una Van de color Dorado, por lo que ya se implementó un operativo de búsqueda.
El cuerpo fue trasladado por una unidad de SEMEFO al C7 donde se realizará la necropsia y, conforme a la investigación, será liberado a sus familiares para la santa sepultura. Con este hecho violento sumarían diez, las víctimas de homicidio que van en este mes.