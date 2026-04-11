Abuchean al AC Milan tras derrota ante el Udinese en la Serie A

Roma. Ya de por sí escasas, las esperanzas del AC Milan de proclamarse campeón de la Serie A de Italia se hicieron añicos con su derrota 3-0 ante el Udinese, este sábado en San Siro, en partido de la fecha 32, en el cual los locales fueron abucheados y el mexicano Santiago Giménez se quedó en la banca.

A seis fechas para el final de su temporada, el conjunto rossonero, tercero, se queda a nueve puntos del Inter, líder del campeonato, que visita este domingo al Como (quinto) y puede por tanto aumentar aún más su ventaja.

El equipo de Massimiliano Allegri llega a la recta final de la temporada al límite de sus fuerzas: después de haber encadenado 22 partidos sin derrota entre mediados de agosto y finales de febrero, ha sufrido su tercer revés en las últimas cuatro jornadas de liga.

A este ritmo, su puesto en el podio y su boleto para la próxima Liga de Campeones de Europa podrían verse amenazados: Como, que ha disputado un partido menos, está a cinco puntos, y la Juventus a tres.

El Udinese, décimo en la clasificación, abrió el marcador al minuto 27 con un centro de Nicolò Zaniolo desviado a su propia portería por Davide Bartesaghi al intentar anticiparse al francés Arthur Atta.

El club de Friuli dobló la ventaja en otra internada de Zaniolo, rematada de cabeza con éxito por Jurgen Ekkelenkamp (37).

Abucheados por sus tifosi al descanso, los rossoneri volvieron al terreno de juego con mejores intenciones, pero no lograron concretar, como en la ocasión de Alexis Saelemaekers, cuyo disparo fue desviado por Maduka Okoye (51′).

La tarde de los milaneses se convirtió en pesadilla cuando Atta batió a Mike Maignan y añadió el tercer tanto (71).

“Hemos perdido tres de nuestros últimos cuatro partidos, pero, sobre todo, es nuestro cuarto encuentro en esta segunda vuelta sin marcar. No es aceptable”, reconoció Allegri tras la derrota en casa más abultada de su carrera como entrenador.

El técnico italiano pidió que “esta derrota nos haga entender que la clasificación para la Liga de Campeones está en peligro”.

El Milan recibirá a la Juve dentro de dos semanas, un partido que probablemente será clave en la lucha por las cuatro primeras plazas, y Allegri calificó de “justos” los sonoros silbidos que acompañaron el final del encuentro en San Siro.

El último duelo del día, en la pelea por sacar boleto a competición europea, entre el Atalanta (7º) y la Juventus de Turín (4ª) se inclinó a favor de la Vecchia Signora, que se impuso por la mínima en Bérgamo gracias a un gol del marfileño Jérémie Boga (48).

Al día siguiente de la ampliación de su contrato hasta 2028, el entrenador de la Juve, Luciano Spalletti, celebró su victoria 301 en la Serie A.

El otro equipo de la ciudad piamontesa, el Torino (12º), venció 2-1 al casi hundido Hellas Verona (19º), con el primero de los goles obra de Giavanni Simeone.