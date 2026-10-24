¡A puro narcocorrido! Los Tucanes de Tijuana sacuden el palenque de Expogan

Los Tucanes de Tijuana arrancaron su presentación en el palenque de la Expogan con narcocorridos y temas emblemáticos de su trayectoria, en medio de las restricciones vigentes en Chihuahua capital contra la música que hace apología del delito o promueve la violencia contra las mujeres.

Entre las interpretaciones de la agrupación liderada por Mario Quintero Lara estuvieron El papá de los pollitos, Centenario, Tres viejas y Tres animales, canciones que forman parte de su repertorio dentro de la música regional mexicana.

La presentación genera atención debido a que en Chihuahua capital están prohibidas las interpretaciones musicales que hagan apología del delito o que promuevan la violencia contra las mujeres, por lo que la actuación de la agrupación podría derivar en una sanción, dependiendo de la valoración de las autoridades municipales.

Hasta el momento, la Subdirección de Gobernación Municipal no ha dado a conocer el monto de la multa que podría aplicarse por la interpretación de al menos diez canciones presuntamente comprendidas en las restricciones. Tampoco se ha informado oficialmente el procedimiento que se seguirá para determinar la sanción correspondiente.

Los Tucanes de Tijuana forman parte de la cartelera musical de la Expogan, evento que reúne espectáculos y actividades ganaderas en Chihuahua. La posible sanción quedará sujeta a la determinación de la autoridad municipal competente.