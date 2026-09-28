A prisión 54 años por secuestro, lesiones y violencia familiar

– Tras interponerse un recurso ante una Segunda Instancia, en contra de la resolución de un Tribunal de Enjuiciamiento que no consideró el delito de secuestro y en contra de la sentencia de 9 años y medio de prisión que en julio de 2025

Luego de apelar una resolución judicial dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 54 años de prisión, dictada contra Javier Arturo R. B., por los delitos de secuestro, lesiones agravadas y violencia familiar.

En un juicio oral, el agente del Ministerio Público, demostró con periciales, testimoniales, partes informativos, la responsabilidad penal de Javier Arturo R. B., en hechos registrados del primero al ocho de septiembre del año 2023, cuando agredió de manera física, psicológica y sexual a la víctima, en una vivienda de la colonia Cordilleras de la ciudad de Chihuahua, en donde la retuvo contra su voluntad.

En julio del 2025, Javier Arturo R. B., fue sentenciado a nueve años y medio de prisión por los delitos de violencia familiar y lesiones agravadas.

Sin embargo, la FEM impugnó la resolución al no coincidir con la pena impuesta en juicio oral, así como tampoco con el criterio del Tribunal de Enjuiciamiento de que no existió secuestro ni privación de la libertad en perjuicio de la víctima, dado que se acreditó que la mantuvo cautiva diversos días con su radio de movimiento impedido hasta que sus familiares la auxiliaron para salir de la vivienda.

Esta representación social enfatizó el valor del bien jurídico afectado y su grado; la naturaleza dolosa de la conducta; los medios comisivos empleados y las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Como resultado, se modificó la sentencia apelada al revocar la decisión de absolución por el delito de secuestro, logrando con ello que se dictara una sentencia de 54 años de prisión.