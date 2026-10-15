“A mí no me van a doblar; volvería a combatir al narco como lo hice en El Pinal”: César Jáuregui

• Asegura que está firme y que no permitirá que lo hagan sentir fuera de lugar en su propia casa.

• Advierte que vienen ataques más duros y llama a la militancia a mantenerse firme frente a las presiones.

Chihuahua, Chih., 15 de octubre de 2026.— César Jáuregui Moreno aseguró que se mantiene firme en sus convicciones y que no cederá ante los ataques y presiones que puedan presentarse en torno al proyecto político que ha construido junto con militantes panistas y ciudadanos de Chihuahua.

En un mensaje dirigido a los chihuahuenses, Jáuregui defendió las decisiones que tomó durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, particularmente en el operativo realizado en El Pinal, relacionado con el narcolaboratorio de Morelos, y aseguró que, de encontrarse nuevamente ante las mismas circunstancias, volvería a actuar de la misma manera.

“Los hechos ocurridos en El Pinal marcaron una diferencia y dejaron perfectamente claro que en Chihuahua se combate al narco. En su momento asumí la responsabilidad total y por eso presenté mi renuncia”, expresó.

Y agregó: “Si hoy tuviera que tomar nuevamente la decisión de desarticular el narcolaboratorio de Morelos, estoy absolutamente seguro de que lo volvería a hacer, porque lo verdaderamente imperdonable hubiera sido ser omiso y tibio en el combate al crimen organizado”.

Jáuregui sostuvo que tiene plena certeza de no haber cometido delito alguno y manifestó su disposición a responder ante cualquier determinación de las autoridades estatales o federales.

“Si hoy, por esos hechos de los cuales tengo perfectamente claro no existe delito alguno de mi parte, la Federación o el Estado me fincan alguna responsabilidad, estoy listo para asumirla con orgullo”, afirmó.

El panista advirtió que se avecina una etapa difícil para el proyecto que ha venido construyendo y que, ante su crecimiento, podrían intensificarse los ataques en su contra y contra su equipo.

“Vendrán ataques cada vez más duros contra mi persona y mi trabajo y contra mi propio equipo, porque quien no ha podido conquistar el corazón de la gente es capaz de recurrir a cualquier recurso con tal de alcanzar sus propósitos”, señaló.

En ese contexto, lanzó un mensaje de firmeza:

“Por eso hoy les digo que estoy firme y nadie me va a hacer sentir fuera de lugar en mi propia casa. No estoy aquí por un cargo y no voy a cambiar mis convicciones por ninguno. No voy a hacer acuerdos a espaldas de quienes han construido este proyecto. A mí no me van a doblar”.

Asimismo, se refirió a las presiones que han denunciado trabajadores del Gobierno del Estado para participar en eventos políticos y manifestó su respaldo a quienes enfrentan esa situación.

“Hay quienes hoy sienten presión desde el poder. Les digo: su dignidad está primero y su trabajo merece respeto. Nadie debería asistir a un evento por miedo a perder su empleo. Nadie debiera tener que escoger entre su tranquilidad y su derecho a opinar”, expresó.

Les pidió serenidad y confianza, al asegurar que estará a la altura de las circunstancias.

Jáuregui reiteró que el futuro del PAN y de Chihuahua exige decisiones democráticas, en las que sean escuchados tanto los militantes como los ciudadanos, sin imposiciones de ninguna naturaleza.

“Hoy queda más claro que nunca. Nuestro proyecto sigue creciendo porque nuestro propósito es sincero. Queremos que se escuche a la militancia y a los ciudadanos. Queremos participar con libertad y sin imposiciones. Que la decisión la tome la gente”, puntualizó.

Recordó que Chihuahua ha sido referente nacional de las luchas democráticas y evocó el legado de Manuel Gómez Morín, Luis H. Álvarez, Carlos Chavira, Memo Luján, Carlos Aguilar de Camargo, Enrique Terrazas, Pancho Barrio y Francisco Villarreal, entre muchos otros que dedicaron su vida a la defensa de sus convicciones.

“Esta historia y estas vidas no se nos olvidan, han sido siempre nuestro faro”, manifestó.

Finalmente, César Jáuregui aseguró que mantendrá la serenidad y el carácter frente a cualquier adversidad.

“Tener carácter es conservar la calma y mantenerse firme cuando llegan las presiones. Cuando el corazón manda, la mente obedece”.

“Yo no voy a aflojar. Cuenten conmigo como yo cuento con ustedes, con convicción y con alegría. ¡A darle hasta donde tope!”, concluyó.