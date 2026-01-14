A disposición de Fiscalía un hombre detenido por la Municipal con aparente cocaína

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 14 de enero de 2026.- Un hombre fue detenido por policías municipales de la Unidad de Atención a Pandillas en la colonia U. P., luego de localizarle entre sus pertenencias cierta cantidad de un polvo blanco de aparente cocaína, durante un recorrido por colonias del sur de la ciudad.

El detenido se encontraba a bordo de un auto Ford Focus junto a otras dos personas en la calle 44 y Obrero Mundial, cuando los agentes los observaron lanzar botes vacíos de cerveza en la vía pública y les hicieran la amonestación correspondiente, pero al realizar una revisión tanto al auto como a los ocupantes, se le localizó a uno de ellos una bolsa con un polvo blanco de característica similares a la cocaína, por lo cual se le detuvo.

El detenido fue identificado con el nombre de Jaime Alonso L. R. y conforme a procedimiento se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a su situación.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.