A 136 meses, padres de los 43 de Ayotzinapa marchan para exigir justicia

Ciudad de México. Como cada día 26 desde hace 136 meses, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, realizaron una marcha con la que mantienen su exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Puntualmente salieron del Angel de la Independencia y caminaron sobre Paseo de la Reforma para dirigirse al Hemiciclo a Juárez.

Al llegar al antimonumento de los 43, los familiares se han detenido para realizar el pase de lista de los jóvenes. A cada nombre mencionado por la señora Hilda Hernández, la respuesta: “Presentación con vida”.