455 mdp requiere inversión de semaforización; tiene que quedar este año: DESEC

El presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua (DESEC) dio a conocer que se requerirán 455 millones de pesos para el nuevo proyecto de semaforizacion para la ciudad, con semaforos nuevos totalmente con fibra nueva y tecnología.

Los temas viales es por lo cual se involucra la iniciativa privada, esto debido a que este tema también se involucra la competitividad del estado, pues hay indicadores que permitirán que Chihuahua incremente.

“Esto tiene que iniciar este año, en dos o tres meses con una inversión por arriba de los 400 millones de pesos, yo les diría que hay una tecnológia de hace 35 años”, comentó.

Asegura que se comenzará con calles principales como la Tecnológico, 20 de noviembre entre otras, por lo cual tendrá que comenzar lo más pronto posible, esto se dará con el Impuesto Sobre Nómina (ISN), por lo que se da una reunión constante con la gobernadora.