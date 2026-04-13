Abre Desarrollo Rural convocatoria para apoyo en semilla de frijol

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado informa que se encuentra disponible la convocatoria para acceder al apoyo de semilla de frijol, como parte del programa Cuenta Conmigo en el Campo.

El apoyo contempla las modalidades de semilla de frijol certificada y semilla de frijol apta para siembra o declarada.

En el primer caso se establece un límite de 30 kilogramos por hectárea y un máximo de 300 por persona productora, así como una superficie de hasta 10 hectáreas con un monto máximo de 6 mil pesos.

En la otra variante el límite es de hasta 300 kilogramos por beneficiario, con un monto máximo de 3 mil 600 pesos.

La convocatoria completa, anexos y requisitos pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno del Estado: https://www.chihuahua.gob.mx/sdr.

El periodo de registro estará abierto a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el próximo 31 de julio, de 9:00 a 15:00 horas.

Las solicitudes se reciben en las ventanillas de la SDR, en avenida División del Norte 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua. El trámite también se puede realizar en las presidencias municipales, con el personal del Departamento de Residentes.

Para mayor información, asesoría o aclaraciones, acudir al Departamento de Agricultura o al Departamento de Residentes, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12576, 12516, 12540 y 12553, en horario de oficina.

La presentación de la solicitud y documentación no garantiza el acceso al apoyo, ya que su otorgamiento está sujeto a la disponibilidad presupuestal de la SDR.