Sheinbaum e Infantino afinan detalles de cara a la inauguración del Mundial 2026

Ciudad de México. Mediante un video en redes sociales, la presidenta, Claudia Sheinbaum, dio cuenta de su reunión con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Gianni Infantino para afinar algunos aspectos de organización con miras a la inauguración del Mundial de la especialidad en junio próximo.

“Estoy con Gianni Fantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo mundial, y todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, comentó la mandataria desde sus oficinas en Palacio Nacional.

En respuesta, Infantino, quien le hizo entrega de un paquete de las tarjetas roja y amarilla que se utilizarán oficialmente durante el certamen, dijo que estaba “muy feliz de estar aquí con la presidenta, Claudia Sheinbaum, fantástico, hemos desayunado muy bien también”. Sheinbaum le ofreció un omelette de flor de calabaza para desayunar poco después de concluir su conferencia matutina.

“Todo va a salir muy bien en el mundial. Y recuerden, todos hay que echarle muchas porras a la selección nacional, así que todos con buena vibra en este mundial”, añadió Sheinbaum.