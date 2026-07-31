35 años después de su icónico comercial, Luis Miguel vuelve a protagonizar campaña de Coca Cola

Luego de semanas de especulaciones sobre su estado de salud y como lo anticipó Quién , Luis Miguel reapareció y lo hizo de la manera menos esperada: como imagen de la campaña por los cien años de Coca Cola.

Hace 35 años, en 1991, El Sol estelarizó uno de los comerciales más exitosos y recordados de la marca. Hoy, luego de semanas de especulaciones sobre su estado de salud, reaparece para confirmar que su legado sigue vigente.

Comercial de Luis Miguel con Coca Cola

La noche del jueves el cantante sorprendió a sus millones de seguidores con una nueva publicación en Instagram, su primera en varios meses, en la que aparece tomando una Coca Cola, como parte de una colaboración comercial con la marca con la que hizo mancuerna en 1991 y que cumple 100 años en México.

“Hace 100 años comenzó una historia que, con el paso del tiempo, se convirtió en parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Una historia presente en las más de 1.2 millones de tienditas y puestos callejeros del pais, reuniones familiares, comidas, celebraciones, sobremesas, tradiciones y reencuentros. Hoy, Coca-Cola conmemora ese legado con una campaña protagonizada por Luis Miguel, el artista más importante de México, para rendir homenaje a un siglo de momentos compartidos”, se informa en un comunicado de la refresquera.

“Hoy, 35 anos después, esta alianza renace para conectar esa nostalgia con el presente, demostrando cómo tanto la música como la trayectoria de Luis Miguel como la presencia de Coca-Cola han acompañado la vida, celebraciones y memorias de familias enteras a lo largo de las décadas “Con Coca-Cola llevo 35 años de historia”, se añade.

La imagen llamó la atención no solo por marcar el regreso de Luismi a la escena pública, sino también porque llega después de semanas en las que circularon diversas versiones sobre su estado de salud.

El regreso de Luis Miguel

Luis Miguel ha mantenido un perfil particularmente discreto desde que concluyó su exitosa gira internacional, considerada una de las más exitosas de su carrera reciente. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido contadas y su actividad en redes sociales prácticamente nula.

La reaparición también llega después de que se asegurara que el mexicano fue hospitalizado en Nueva York por una presunta cirugía cardíaca.

Ninguna de esas versiones fue confirmada por Luis Miguel ni por su equipo de representación.