Zelensky enfrenta protestas por destitución del ministro de Defensa en plena crisis militar en Ucrania

Moscú. La crisis que desató el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, al tomar partido por el comandante en jefe del ejército, Oleksandr Syrskyi, en su conflicto con el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, y destituir a este último, dista de haber terminado, en medio de las multitudinarias protestas que durante varios días exigen restituir en su cargo al cesado y, en consecuencia, cambiar al máximo responsable de las fuerzas armadas.

Si algo define a Zelensky es que saber escuchar la voz de la calle, como cuando dio marcha atrás y retiro su polémica reforma del sistema judicial y de los organismos de lucha contra la corrupción, pero en este caso no es claro que vaya a despedir a Syrskyi, aunque declaró que no descarta esa posibilidad, acaso para calmar los ánimos de los inconformes mientras encuentra una solución menos dañina para su imagen de líder.

Corren rumores en Kiev, al menos es lo que recogen varios medios ucranios, que Zelensky ofreció a Fedorov un nuevo cargo, creado expresamente para él, de coordinador general de la industria militar de Ucrania, que le permitiría organizar y supervisar toda la producción de armamento y negociar directamente con los socios extranjeros. Unos dicen que Fedorov prometió estudiar la oferta; otros, que lo único que aceptaría es volver al ministerio de Defensa.

Para sondear el terreno de un posible relevo del comandante en jefe del ejército, Zelensky se reunió anoche (lunes) por separado con seis de los más conocidos y respetados militares de alto rango: Mykhailo Drapatyi, comandante de las fuerzas conjuntas; Volodymir Horbatyuk, subjefe del Estado Mayor; Oleh Apostol, comandante de las fuerzas de desembarco aéreo; y los comandantes de los tres cuerpos de ejército: Andriy Biletsky, Ihor Obolenskyi y Denys Prokopenko.

En este contexto, Syrskyi movió ficha al publicar este lunes, en el medio digital Militarnyi, un artículo de opinión en el que defiende su labor como comandante en jefe del ejército ucranio. Traducido del ucranio, este podría ser un breve resumen: “Dar entrevistas y escribir artículos no es lo mío. Me dedico a la guerra. Pero si callo podría parecer que otorgo.

Dicen que no tengo estrategia para ganar la guerra, pero presentarla en público sería hacerle un regalo al enemigo. Dicen que no quiero combatir con drones y yo fui quien creó, como unidad aparte, las fuerzas de drones. Dicen que promuevo sólo a los leales, pero los comandantes más populares ascendieron bajo mi mando”.

También sostiene que él también está esperando, como todo el país, la reforma del ejército, pero no quiere que el dinero destinado a salario de los militares se use para comprar más drones.

“No estoy peleando con el ministerio de Defensa. No sabía que tenía un conflicto con Mykhaylo Fedorov, creía que era una relación de trabajo normal”, asegura y, tras disculparse con él “si en algo lo he ofendido”, concluye exhortándolo “a concentrarse no en lo personal, sino en lo global: la victoria. Ucrania resistirá si cada uno hace lo que tenga que hacer en su sitio”.

Entretanto, dentro del cotidiano intercambio de golpes a distancia con misiles y drones entre Rusia y Ucrania, se supo este lunes que murieron nueve marineros de India y Siria que formaban parte de la tripulación del buque mercante MV Golden Leo, atacado por Rusia cuando zarpó del puerto de Odesa, cargado de cereales con destino a India.

Diez heridos de gravedad, entre ellos tres ciudadanos de China, trabajadores del parque industrial Yuzhniye Vrata en la región de Moscú, donde la compañía Wildberries, el llamado Amazon ruso, tiene varios almacenes, fue el saldo que dejó la madrugada de este lunes una incursión de drones ucranios.

El mando militar ruso reportó este lunes, en un comunicado, que “el ejército ruso continuó los ataques al puerto de Odesa y las embarcaciones que se usan en interés del ejército de Ucrania”, mientras Robert Brovdi, comandante de las fuerzas de drones ucranios, informó que hasta ahora el número de buques cisterna y otras embarcaciones rusas hundidas o impactadas asciende a 183, de ellos 119 en el mar de Azov y 64, en el mar Negro.