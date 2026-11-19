Un aparatoso accidente con doble volcadura se registró en el kilómetro 4.5 de las Curvas del Perico, donde un tráiler cargado con papel higiénico y una camioneta Chevrolet Suburban terminaron fuera del camino, luego de protagonizar un choque.

El percance ocurrió cuando el tractocamión circulaba en sentido de norte a sur, mientras que la camioneta Suburban se desplazaba de sur a norte. De acuerdo con la versión del conductor del tráiler, otro vehículo le cerró el paso, por lo que volanteó para evitar el impacto, perdió el control y terminó chocando contra la camioneta.

Tras el golpe, la Suburban salió del camino, mientras que el tráiler también perdió estabilidad y terminó volcado, dejando ambas unidades con importantes daños materiales.

En el accidente se reportaron personas con lesiones leves, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, sin que fuera necesario trasladarlas a un hospital.

El presunto responsable de haber cerrado el paso a los vehículos involucrados se retiró del lugar, mientras que elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de levantar el reporte correspondiente y realizar las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente.