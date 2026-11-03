Vuelca tráiler de Grijalva en la carretera Delicias-Chihuahua; conductor resulta ileso

Un tractocamión con caja seca de la empresa Grijalva volcó sobre su costado derecho durante la madrugada de este martes, cuando circulaba por la carretera Delicias-Chihuahua, a la altura del kilómetro 205+500. Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir ileso.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador habría perdido el control de la unidad luego de quedarse dormido al volante, lo que provocó que el pesado vehículo terminara volcado a un costado de la cinta asfáltica.

Tras el percance, personas dedicadas a la rapiña arribaron al lugar con la intención de llevarse la mercancía; sin embargo, se llevaron una sorpresa al encontrar la caja seca sin daños aparentes, por lo que se retiraron sin obtener botín alguno.

En tanto, se esperaba el arribo de elementos de la Guardia Nacional para hacerse cargo del accidente, realizar las diligencias correspondientes y coordinar las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada.