Sheinbaum celebra triunfos de Gina Hinojosa y Xavier Becerra en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los triunfos de Gina Hinojosa en Texas y de Xavier Becerra en California, tras las elecciones de medio término en Estados Unidos. Durante la Mañanera del Pueblo de este miércoles 4 de noviembre, celebró la participación política de las personas de origen mexicano en ese país.

Pues yo creo que muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”, respondió al ser consultada sobre su lectura de los resultados electorales.

La mandataria resaltó las raíces familiares mexicanas de ambos ganadores y su relación con los estados que gobernarán. Subrayó que mantienen “también un vínculo con las y los mexicanos”.

Nos da mucho gusto que mexicanos estadounidenses que están allá pues tengan esta participación y este reconocimiento”, expresó.

Hinojosa y Becerra pertenecen al Partido Demócrata. La gobernadora electa de Texas derrotó al republicano Greg Abbott, mientras que Becerra ganó la contienda de California frente a Steve Hilton.

Con información de López-Dóriga Digital

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