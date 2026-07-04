Vuelca camioneta en el acceso a Vistas de San Guillermo; conductor y acompañante salen ilesos

Un aparatoso accidente vial se registró la tarde de este sábado en el acceso a Vistas de San Guillermo, muy cerca de la prolongación Periférico R. Almada, donde el conductor de una camioneta Ford Explorer de modelo atrasado perdió el control del volante y terminó volcado.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba por la zona cuando el conductor pasó sobre un montículo de arena, lo que provocó que perdiera el control y la unidad terminara volcada. A pesar de lo aparatoso del percance, tanto el conductor como su acompañante lograron salir por su propio pie y resultaron ilesos, registrándose únicamente daños materiales.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindar valoración médica a los ocupantes de la camioneta; sin embargo, no fue necesario trasladarlos a un hospital. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de recabar la información correspondiente y elaborar el croquis para determinar las causas del accidente.