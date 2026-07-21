Sentencian a hombre que violentó sexualmente a una niña en Juárez

En un procedimiento especial abreviado, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte (FEM), obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años y dos meses de prisión, dictada en contra de Lorenzo Alonso R. M., por el delito de violación agravada que cometió a una menor de edad.

El cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, fueron Determinantes para que el ahora sentenciado, aceptará su responsabilidad penal en los hechos delictivos que se registraron en septiembre de 2023, al interior de un domicilio de la calle Marfil en la colonia Libertad en Ciudad Juárez.

Las indagatorias ministeriales, establecieron que Lorenzo Alonso R. M., violentó sexualmente a una niña de cuatro años de edad.

Tras la terminación anticipada de su proceso, recibió del Juez de Control conocedor de la causa penal, la sentencia que purgará en el CERESO número tres. Además, se le condenó a realizar el pago correspondiente para la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de procuración de justicia y castigar a quienes agredan a las niñas, niños y adolescentes.