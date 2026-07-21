Asegura FDZS droga tras cateo en domicilio de la colonia Praderas

Derivado de una investigación por delitos contra la salud, la Fiscalía de Distrito Zona Sur cumplimentó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Jilgueros, de la colonia Praderas, en el municipio de Hidalgo del Parral.

La acción policial estuvo encabezada por Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Narcomenudeo, y contó con apoyo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como del Ejército Mexicano.

Como resultado de la diligencia, dentro del inmueble, el equipo multidisciplinario aseguró dos envoltorios de plástico transparente que contienen un polvo blanco y fino, con un peso de 1.63 gramos.

El domicilio y la droga fueron asegurados, y quedaron a disposición de un Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Narcomenudeo, para el seguimiento de las indagatorias correspondientes.