Vivienda donde ocurrió triple homicidio era punto de venta para drogas: fiscal

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado señaló que el lugar en donde se registró el triple homicidio en la colonia Punta Oriente tenía antecedentes de utilizarse para la venta de drogas.

“Tenemos información de que al parecer tenía antecedentes de ser un punto de venta de drogas, estamos en ese análisis”.

Los hechos ocurrieron ayer por la noche en las calles Punta El Catorce y Punta La Aurora en donde sujetos armados acabaron con la vida de 2 varones y una mujer.

Los masculinos quedaron en la sala de la vivienda y la mujer en el baño, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.