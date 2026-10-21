Viudo de militar muerta en Kuwait reclama a Vance fallas en protección de tropas

Nicole Amor fue una de los seis militares estadunidenses fallecidos en un ataque con drones iraníes en Kuwait. Foto tomada de la página web usar.army.mil

Joey Amor, esposo de la sargento mayor estadunidense Nicole Amor, fallecida en un ataque con drones iraníes contra una instalación militar en Kuwait el pasado primero de marzo, cuestionó al vicepresidente JD Vance por las fallas de protección a las tropas y exigió que el gobierno del presidente Donald Trump finque responsabilidades por las muertes, informó CBS News y CNN.

Durante un foro público organizado por CBS News, Vance reconoció que hubo deficiencias y afirmó que desconocía las preocupaciones expuestas por el viudo. Además calificó a Nicole Amor como una persona valiosa que sirvió a su país con honor y prometió investigar lo ocurrido.

“Sí hubo fallos, y no dudo que los hubo”, afirmó, al admitir que era la primera vez que escuchaba esas preocupaciones. Añadió que, como vicepresidente, vive “un poco aislado” y que en ocasiones la información no le llega.

Nicole Amor, integrante de la Reserva del ejército estadunidense originaria de Minesota, fue una de los seis militares que murieron en el ataque contra un puesto estadunidense en el puerto de Shuaiba, un día después de que Washington inició los bombardeos contra Irán. Fue el ataque más mortífero contra fuerzas de Estados Unidos durante la guerra.

“Hubo muchos errores y muchas fallas fundamentales que condujeron a eso”, sostuvo Joey Amor, quien sostuvo que su esposa le había contado detalles antes de morir. Cuestionó la actuación de los mandos militares y preguntó cómo la administración exigiría responsabilidades por las muertes de los soldados.

El funcionario reconoció que hubo problemas con la ubicación de las tropas, aseguró que se corrigieron y señaló que el ejército modificó sus tácticas para enfrentar la amenaza de drones. Evitó ofrecer detalles operativos, pero prometió reunirse con militares y familiares para determinar qué cambios son necesarios.

Las familias de los seis fallecidos han cuestionado si el ejército tomó medidas suficientes para proteger al personal desplegado en Kuwait.

De acuerdo con reportes de CBS News, existían preocupaciones sobre la falta de fortificaciones adecuadas, sistemas para derribar drones y refuerzos médicos. Semanas antes del encuentro, militares consultados por la agencia Associated Press también señalaron que el Pentágono no había tomado suficientemente en serio las amenazas iraníes contra el puerto.