Kim Kardashian se adelanta a Halloween con el mejor disfraz: se viste de su hija North West

Kim Kardashian recreó la imagen de North West con una camiseta alusiva a su música y accesorios metálicos, mientras la joven defiende su estética ante las críticas.

Kim Kardashian encontró en su hija mayor, North West , inspiración para uno de sus looks de Halloween de este año. La empresaria, de 45 años, recreó el estilo alternativo de la adolescente: llevó el pelo azul, piercings, uñas metálicas y accesorios góticos.

Kim Kardashian se adelanta a Halloween con un disfraz inspirado en su hija North West

La caracterización incluye una camiseta con la inscripción N0rth4evr, el nombre del EP que North lanzó en mayo, una peluca turquesa, piercings en la cara y las manos, así como una llamativa cadena brillante con una calavera. El conjunto se completa con pulseras metálicas con estoperoles, uñas de acabado metálico y mangas de rayas blancas y negras.

Además de los accesorios, la recreación busca imitar algunas de las poses de la joven, quien en los últimos meses ha llamado la atención por experimentar con tendencias de moda alejadas de los estilos convencionales.

Kim Kardashian (Instagram)

El estilo de North no sólo ha dado de qué hablar por sus elecciones de moda. La joven también ha recibido comentarios de personas que relacionan sus looks góticos y sus accesorios con imágenes demoníacas, señalamientos a los que respondió recientemente durante una transmisión en vivo en TikTok, en la que estuvo acompañada por su mamá.

“Dejen de decir que soy demoníaca. No, no lo soy. Solo porque me guste vestirme así, no juzguen un libro por su portada”, expresó la adolescente.

Kim intervino para señalar algunos de los elementos que, a su parecer, han provocado esas interpretaciones: “Sí, creo que la gente dice eso por los grillz negros y, ya sabes, los piercings y esas cosas”.

North cuestionó que su apariencia se vincule con ese tipo de ideas. “Pero no sé por qué lo relacionan con lo demoníaco, porque no lo entiendo”, respondió. Ante sus palabras, la empresaria le preguntó si realmente le importaban las opiniones de los demás y añadió: “No creo que la gente lo entienda de verdad, pero ¿a ti te importa?”.

North West explica la razón de su look

Durante la misma transmisión, North West también habló de la ropa que eligió para presentarse en un concierto en septiembre pasado. La adolescente describió su propuesta como un “atuendo gótico Lolita” y explicó que buscaba transmitir un mensaje distinto al que algunas personas atribuyen a su imagen.

“Pensé: si voy a dar mi primer show en la vida, tengo que aparecer como un ángel, toda de blanco. Ya saben que no me va eso de los demonios. Creo en Jesús. Así fue como decidí mostrarles que, en realidad, soy luz, no oscuridad”, contó.

Su mamá coincidió en que las interpretaciones que otras personas hacen de la vida de su hija pueden estar lejos de la realidad: “¿No es gracioso, bueno, no gracioso, sino un poco loco, cuando ves cosas y la gente dice algo sobre una narrativa de tu vida y luego resulta ser justo lo contrario? Creen que lo saben y lo dicen. Es una locura”, comentó Kim.

La empresaria también recordó que el interés de North por los piercings comenzó cuando era muy pequeña, mucho antes de que sus elecciones de moda se convirtieran en tema de conversación en redes sociales.

“Cuando era bebé, al dejarla en la escuela, lo único que quería era hacerse un piercing en el tabique y en la ceja. En preescolar se ponía como dos piercings en la ceja con piercings falsos”, comentó.

Con el paso del tiempo, North ha incorporado a su imagen prendas oscuras, accesorios metálicos y elementos de inspiración gótica, una combinación que ha generado opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.