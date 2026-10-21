Mueren tres hombres en choque sobre la carretera Delicias-Chihuahua

Un aparatoso choque entre un Nissan Altima y una camioneta Jeep Cherokee en el kilómetro 205 de la carretera Delicias-Chihuahua dejó un saldo de tres hombres fallecidos, quienes quedaron atrapados al interior del automóvil tras ser proyectados contra un mezquite.

El accidente ocurrió cuando el conductor del Nissan realizó una maniobra sin precaución —presuntamente para incorporarse a la vía o dar vuelta en “U”—, lo que provocó que fuera impactado de costado por la camioneta que circulaba de sur a norte.

Elementos de Bomberos, paramédicos de Cruz Roja y URGE acudieron al sitio para confirmar el deceso de los tripulantes, mientras que agentes de la Policía Estatal y personal ministerial se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.