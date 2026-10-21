León derrota al Atlante en la Liga Mx Femenil

El León derrotó 2-0 al Atlante en la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga Mx Femenil, gracias a las anotaciones de Valeria Razo y Daniela Jasso.

Razo abrió la pizarra al minuto 51, gracias a un certero remate de cabeza dentro del área y Jasso sentenció el marcador final (82) con un potente disparo a la base del poste. Con este resultado, el conjunto esmeralda se ubica en el sexto lugar del Grupo A con 15 unidades, mientras las azulgranas son octavas con siete puntos.

En otro duelo, el Toluca empató sin anotaciones con Santos Laguna en el estadio Nemesio Diez