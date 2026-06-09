Violencia en protestas busca proyectar un “México en caos” y coincide con llamados de Salinas Pliego: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes que los actos violentos registrados en el contexto de las movilizaciones magisteriales ya no responden únicamente a demandas legítimas, sino a una estrategia para proyectar una imagen de caos e inestabilidad en México. “Sí hay una provocación. Para evitar o para mostrar que hay caos en México”, afirmó la mandataria en su rueda de prensa matutina en Nacional Nacional, donde vinculó ese escenario con llamados a acciones radicales hechos recientemente por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

En ese contexto, la jefa del Ejecutivo garantizó la realización de la inauguración del Mundial y aseguró que su gobierno no responderá con medidas represivas. “Está garantizada, no hay problema, se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación”, señaló. Agregó que las autoridades continuarán actuando de manera responsable para preservar la seguridad y mantener informada a la población y a los visitantes internacionales.

Sheinbaum sostuvo que las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han contado con espacios permanentes de diálogo y destacó que el gobierno federal ha impulsado diversas medidas para atender las demandas del magisterio, entre ellas mejoras salariales, fortalecimiento de las pensiones, creación de plazas y procesos de basificación. Sin embargo, cuestionó los motivos de las movilizaciones recientes y afirmó que éstas ya no pueden explicarse únicamente por las exigencias laborales planteadas por los docentes.

“Por eso decimos que no tiene que ver ya con las demandas legítimas sino con una orientación”, señaló la mandataria. También rechazó que exista un descontento social generalizado en el país y sostuvo que los distintos problemas son atendidos por las instituciones gubernamentales.

La presidenta hizo un llamado a que todas las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y condenó los actos de violencia registrados durante algunas movilizaciones. “La responsabilidad de la presidenta es hacer un llamado a todos a que cualquier manifestación sea pacífica, pacífica”, expresó.

Sheinbaum Pardo presentó un video de una entrevista en la que el empresario Ricardo Salinas Pliego planteó la posibilidad de recurrir a acciones más “rudas” de protesta, incluidos bloqueos. Cohesionado por la entrevistadora sobre si él convocaría a esas acciones, el empresario dijo: “A la mejor, pero a la mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacífica, vale madre. Ya lo hicieron, no sirve para nada”.

Sheinbaum cuestionó esas declaraciones y afirmó que constituyen un llamado a la violencia. “Está bien que esté en desacuerdo, pero no puede él llamar a actos de violencia”, dijo.

Al ser cuestionada sobre una posible relación entre esos posicionamientos y las movilizaciones que se desarrollan en el centro de la Ciudad de México, respondió que no cuenta con pruebas, aunque insistió en que existe una coincidencia entre sectores de ultraderecha y grupos radicalizados. “Los extremos se juntan”, afirmó.

La mandataria sostuvo que existe un intento por generar la percepción de que México atraviesa una situación de crisis social, particularmente en el marco de un evento internacional que, dijo, ha sido preparado desde hace tiempo. “Quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas”, señaló.

Asimismo, rechazó cualquier posibilidad de represión frente a las protestas y recordó que este 10 de junio se conmemora un aniversario más de los hechos de 1971. “No vamos a reprimir”, enfatizó. Añadió que su administración mantendrá abiertas las vías de diálogo y que no caerá en provocaciones.

“Lo que no se explica con los actos violentos. ¿Qué sentido tiene con un gobierno de puertas abiertas? Por eso digo, se juntan los extremos. Y que quien está convocando a la violencia, sea responsable de sus palabras, porque no es algo menor”, señaló.

Agregó que el miércoles, su gobierno informará la logística para el ingreso de los aficionados al Zócalo, donde podrán seguir la inauguración del Mundial. No confirmó, no obstante, si ella estará ahí.